SAÚDE DE JAGUARIÚNA INICIA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NESTA SEGUNDA-FEIRA

As unidades de saúde de Jaguariúna iniciam nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, que deverá se estender até o dia 13 de março. Já o a “Dia D” de mobilização pela vacinação será no próximo dia 15, em três unidades estratégicas: 12 de Setembro, Fontanella e Florianópolis.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, serão vacinadas crianças a partir de 6 meses, adolescentes e adultos até 60 anos. A campanha será seletiva (haverá avaliação da situação vacinal das pessoas e seguirá o calendário vigente). A população deverá comparecer aos postos de saúde com a carteira de vacinação.

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a campanha será realizada nas UBSs 12 de Setembro, Nova Jaguariúna, Fontanella, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul, Florianópolis e Roseira de Cima. Já no sábado, o “Dia D”, o atendimento será das 8h às 17h, exclusivamente nas UBSs 12 de Setembro, Fontanella e Florianópolis.

Estado

A circulação endêmica do vírus do sarampo voltou no Estado de São Paulo em 2019, depois de duas décadas de ausência. Segundo dados do governo estadual, até 14 de janeiro deste ano, foram notificados 53.716 casos suspeitos da doença em todo o estado, com 16.676 confirmações. No ano passado, foram aplicadas mais de 8 milhões de doses da vacina no estado de São Paulo.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira | PMJ