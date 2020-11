Saúde de Jaguariúna promove ações do ‘Novembro Azul’ e de combate a diabetes neste sábado

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaguariúna promove neste sábado, 14 de novembro, ações do Novembro Azul, com solicitação de exames para prevenção da saúde do homem, PSA, teste rápido e encaminhamentos médicos. As ações acontecem nas UBSs da Miguel Martini e da 12 de Setembro, onde também haverá atendimento ginecológico, clínico geral e enfermagem. Outra ação será a intensificação da campanha de vacinação.

COVID

A secretaria também realiza, aos sábados, ações que visam o atendimento da demanda aumentada causada pela pandemia de Covid-19, quando houve suspensão de retornos e a manutenção dos atendimentos apenas aos casos agudos.

As consultas foram pré-agendadas de acordo com a priorização da equipe técnica de pessoas que tiveram suas consultas suspensas e também as que necessitam de um atendimento prévio. “Essa intensificação será realizada em todo o sistema público de saúde do Município, reforçando que as ações a princípio acontecerão aos sábados, tanto para evitar a aglomeração dos serviços que agora voltaram a atender 100% de suas demandas, e ofertar um número maior de consultas (medicas, odontológicas, psicológicas, etc.), procedimentos, exames, entre outros”, explica a Secretaria de Saúde.

DIA MUNDIAL DO DIABETES

Neste sábado dia 14 de novembro, além das ações do Novembro Azul e de intensificação aos Impactos da COVID 19, a secretaria de saúde também realiza ações do Dia Mundial do Diabetes, com assistência farmacêutica e distribuição de insumos e medicamentos para o controle da doença.