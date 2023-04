SAÚDE DE JAGUARIÚNA REALIZA MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NOS BAIRROS SÃO JOSÉ E BOA VISTA NESTE SÁBADO

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza neste sábado, dia 29 de abril, mais um mutirão contra a dengue. Dessa vez a campanha vai acontecer nos bairros São José e Boa Vista, das 8h às 16h.

No dia 13 de maio, será a vez dos bairros 12 de Setembro (2ª etapa), Mario Finotelli e Dona Luiza receberem o mutirão, também das 8h às 16h.

Os agentes de saúde vão visitar as residências em busca de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e passar informações à população sobre as doenças transmitidas por ele: dengue, chikungunya e zica.

A Secretaria de Saúde alerta para que a população de Jaguariúna faça a sua parte no combate à dengue e outras doenças, não deixando acumular água em vasos e outros objetos.

Foto: Ivair Oliveira