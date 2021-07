Saúde de Mogi Mirim prossegue com “repescagem” e aplicação de segundas doses

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim ainda não recebeu mais lotes de vacina contra Covid-19, que possibilitem a abertura de novas faixas etárias dentro do Calendário Municipal de Imunização.

Porém, enquanto mais vacinas não chegam, a imunização não está parada. Ainda há algumas doses disponíveis no Município que estão sendo utilizadas para a imunização da população com mais de 30 anos (que por algum motivo ainda não tomou a primeira dose) e também para a aplicação das segundas doses de AstraZeneca e Coronavac para aqueles que estão em atraso.

Nas unidades do Jardim Planalto e de Martim Francisco, esta semana, a vacinação contra a Covid-19 ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h30. Já nas unidades do Parque do Estado, Santa Clara, Maria Beatriz, Vanderlei da Silva Bueno, Antonio Albejante, Jardim Paulista, Aterrado, Santa Cruz e José Antonio Seixas, a vacinação contra a Covid-19 está disponível esta semana, das 13h às 16h.

Por enquanto, não há previsão de abertura de novas faixas etárias. Novas idades e datas serão incluídas no calendário de imunização conforme o município receber a confirmação de envio de mais vacinas.