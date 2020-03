Saúde divulga Plano de Contingência para coronavírus

A Secretária de Saúde Maria Cristina Moreira e o médico infectologista Dr. Abraão Bueno Garcia reuniram-se na manhã desta sexta-feira, 13, com todas as enfermeiras das Unidades Básicas de Saúde para discutir o Plano de Contingência do município para o coronavírus (Covid-19).

Além das instruções básicas de higienização de mãos e ações que evitam a transmissão do vírus, o documento traz também os protocolos de atendimento para casos suspeitos da doença. Os itens 8 e 10, por exemplo, trazem a orientação para que as pessoas com suspeita de infecção evitem ir ao Pronto Socorro e entrem em contato com o Posto de Saúde. Essa é uma medida indicada para evitar a proliferação do vírus, visto que prontos socorros possuem grande concentração de pessoas já com a saúde fragilizada.

Além do encontro com enfermeiros, a secretária e o médico também se reuniram com representantes de ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), diretores de escolas municipais e estaduais e representantes de empresas para orientá-los.

Plano de Contingência

São necessárias atitudes como:

1) Lavar as mãos com água e sabão com frequência e após cumprimentar pessoas;

2) O tempo ideal para lavagem das mãos é de, no mínimo, 20 segundos. Não se esquecer de lavar entre os dedos e embaixo das unhas;

3) Não compartilhe objetos pessoais como talheres, copos, pratos, celulares, canetas, etc;

4) Cubra a boca com o braço ou com lenço de papel descartável para tossir ou espirrar;

5) Lave as mãos após tossir ou espirrar;

6) Evite ir em lugares com aglomeração de pessoas se não tiver necessidade;

7) Mantenha distância de 2 (dois) metros de pessoas que estejam com tosse ou coriza;

8) Se você tiver febre e sintomas respiratórios como tosse, coriza ou falta de ar evite frequentar locais públicos. Evite também ir ao Pronto Socorro do Hospital. Entre em contato com seu Posto de Saúde para receber as orientações adequadas;

9) Não visite idosos, crianças, recém-nascidos ou pessoas doentes se estiver com esses sintomas;

10) Em caso de dúvidas ligue na sua Unidade Básica de Saúde de referência e fale diretamente com o enfermeiro da unidade antes de se dirigir ao Pronto Socorro;

11) Só procure os hospitais em casos graves como, por exemplo, pacientes que apresentarem falta de ar;

12) Se apresentar os sintomas da doença, mas de forma agravada, ao procurar o Pronto Socorro comunique imediatamente a recepção para que seja fornecida máscara de proteção.

Telefones das Unidades Básicas de Saúde

UBS Barão – 3813.2005

UBS Braz Cavenaghi – 3913.9210

UBS Central – 3913.9215

UBS Cubatão – 3813.3076

UBS Eleutério – 3843.2983

UBS Figueiredo – 3913.9218

UBS Flavio Zacchi – 3813.4122

UBS Istor Luppi – 3913.8447

UBS Pé No Chão – 3913.9201

UBS Ponte Nova – 99454.9289

UBS Prados – 3813.3632

UBS Vila Ilze – 3913.9214