Saúde do homem vai muito além da próstata

Câncer de próstata levou a 44 mortes diárias de brasileiros em 2021,

mas doença não é a única que recebe diagnóstico tardio pela falta

de acompanhamento médico dos homens

O câncer de próstata é o mais incidente no homem e o que mais mata,

atrás apenas do câncer de pulmão. Dados do Sistema de Informação

sobre Mortalidade do Ministério da Saúde revelam que, de 2019 a 2021,

foram mais de 47 mil mortes causadas por esse tipo de tumor. Mas o

cuidado com a saúde do homem deve ir muito além do exame de próstata.

A falta de acompanhamento médico regular faz com que doenças deixem de

ser descobertas precocemente, dificultando ou até mesmo inviabilizando

o tratamento.

O urologista do Hospital Marcelino Champagnat, Mark Neumaier, conta que

é comum receber pacientes com a próstata bem aumentada, o que já

influi no jato de urina e em outros desconfortos rotineiros. Isso quando

o câncer nem é diagnosticado. “Existe um preconceito no exame do toque

retal e muitos deixam de realizar o acompanhamento periódico por isso.

Mas tem muitas outras questões que identificamos no consultório e que

têm tratamento simples”, constata.

A fimose, por exemplo, é outro problema urológico na região genital

do homem que pode trazer complicações quando não reconhecido. “A

maioria acredita que a fimose só ocorre na infância, quando

normalmente é corrigida. Mas sem esse procedimento, essa incapacidade

de expor a glande pode acontecer tanto na ereção quanto no estado

flácido do pênis. Já nas relações sexuais, a fimose pode incomodar

com fissuras recorrentes ou até mesmo prejudicar a higiene do pênis,

aumentado a probabilidade de desenvolver câncer na região”, ressalta.

Segundo o urologista, o tratamento consiste em um procedimento

cirúrgico usado por muitos anos, que não exige internação, apenas

alguns cuidados no pós-operatório.”A sensibilidade da região e toda a

função permanecem inalteradas”, explica.

Neurossífilis

De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde em 2021,

foram registrados mais de 64 mil casos de sífilis no país. Com testes

rápidos disponíveis em unidades básicas de saúde, o grande desafio

encontrado ainda está no diagnóstico e no tratamento correto da

doença que pode ser sexualmente transmitida, e também pelo

compartilhamento de agulhas ou de mãe para filho na gestação. Quando

não cuidada, a sífilis evolui para formas muito mais graves, como a

neurossífilis.

“A doença pode comprometer o sistema nervoso central desde o seu

primeiro estágio e, por isso, deve ser tratada o quanto antes. Em

geral, é assintomática e apenas o exame do líquor faz o

diagnóstico”, esclarece a infectologista Camila Ahrens. “Passado o

período de latência da doença, ela acomete o sistema nervoso central

– olhos, coração e grandes artérias, além de ossos, pele e outros

órgãos. A pessoa pode começar com uma confusão mental, alteração

do comportamento, dor de cabeça, náuseas e, nas formas mais tardias,

pode haver comprometimento cerebral, levando a pessoa a uma vida

vegetativa”, alerta.

Coração

O cardiologista do Hospital Universitário Cajuru, Gustavo Lenci

Marques, reconhece que historicamente os homens tendem a cuidar menos da

saúde, têm alimentação inadequada e procuram menos o atendimento

médico. “Sabemos que muitas vezes o homem acaba sendo mais desleixado

com a saúde e alguns hábitos como o tabagismo a afetam ainda mais.” E

complementa: “Do ponto de vista das doenças cardiovasculares,

praticamente todas são mais comuns em homens, entre elas a pressão

alta, a dislipidemia (que é o colesterol alto) e o infarto.”

Lenci destaca que para prevenir as doenças associadas ao coração é

preciso mudar os hábitos. “Não tem mágica, são três coisas

principais: se mexer, fazer algum tipo de atividade física – não

precisa ser um exercício extenuante, mas sair do sedentarismo -, ter

uma alimentação equilibrada e não ter hábitos nocivos, como, por

exemplo, o tabagismo”.