Saúde faz agendamento da 4ª dose de idosos a partir de 80 anos na segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu realiza na segunda-feira, 21 de março, o agendamento da 4ª dose de vacinação contra a Covid-19 para moradores com idade a partir de 80 anos. O agendamento iniciará às 13h e exclusivamente pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br/.

São 2.800 doses destinadas a este público específico que serão aplicadas nas unidades de saúde do munícipio de terça à sexta-feira da próxima semana, dias 22, 23, 24 e 25 de março. Para receber a 4ª dose de imunização, o idoso deverá apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço. Estarão aptos a receber a quarta dose os idosos que tenham recebido a dose de reforço (3ª dose) com um intervalo de quatro meses.

A enfermeira da Secretaria de Saúde, Aline Roberta Leme, explicou que pessoas nesta faixa etária e que se encontram acamadas e não puderem comparecer aos locais de vacinação também serão imunizadas. “Os familiares ou responsáveis deverão procurar a unidade mais próxima de sua residência para informar nome completo, idade e endereço para o agendamento da aplicação da 4ª dose da vacina”, disse.

A vacinação de pessoas com idade a partir de 80 anos será realizada nas unidades de saúde do Ypê II, Ypê Pinheiro, Alto dos Ypês, Guaçuano, Zona Norte, Chaparral, Fantinato, Santa Terezinha, Santa Cecília, Zaniboni I, Zaniboni II, Hermínio Bueno, Centro de Saúde, Centro Oeste, Zona Sul, Eucaliptos, Guaçu Mirim e Rosa Cruz.