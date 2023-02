Saúde implanta dois novos projetos para melhor qualidade de vida da população

A Secretaria Municipal de Saúde está implantando dois novos projetos de qualidade de vida com a finalidade de levar conhecimento para a população por meio de palestras, ações de promoção e prevenção à saúde, sendo: Programa Viva Melhor e Programa Mulheres 40+. Os projetos estão sendo desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

As palestras motivacionais serão ministradas por profissionais das áreas de educação física, medicina, nutrição e psicologia. Os dois programas serão realizados na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

Programa Viva Melhor

O Programa Viva Melhor é destinado para pessoas com obesidade, cardiopatas, hipertensos e diabéticos. O público-alvo são homens e mulheres com idade a partir de 18 anos. Serão disponibilizadas 80 vagas para o início do programa a partir de março.

Com duração de três meses, o projeto será realizado durante às segundas-feiras, a partir das 19h. As inscrições devem ser realizadas por meio do link https://forms.office.com/r/sDpiH7f8Eu.

Programa Mulheres 40+

O Programa Mulheres 40+ é destinado para o público feminino com idade a partir de 40 anos. O objetivo é ampliar o leque de informações para esse público por meio de palestras e divulgação de informativos sobre diversos assuntos, como climatério, menopausa e reposição hormonal.

São 80 vagas para o início do programa também em março. Mulheres interessadas em participar podem fazer o cadastramento no link https://forms.office.com/r/kdHduJ6qy5. O período do projeto será de três meses e acontecerá a cada 15 dias.

As pautas sobre o Programa Viva Melhor e do Programa Mulheres 40+ foram discutidas durante reunião realizada na semana passada na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O encontro contou a presença dos secretários de Saúde, Luciano Firmino Vieira, de Cultura, André Sastri, de Tecnologia, Josimar Cerqueira; da diretora administrativa de Saúde, Ivete Lira Santos; coordenadora dos projetos, Paula Páscoa, e das coordenadoras de Central de Vagas e de Atenção Primária de Saúde, respectivamente, Gislaine Polettini e Cristina Aparecida David.