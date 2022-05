Saúde inicia 3ª etapa de vacinação contra a gripe com distribuição de senhas para grupos específicos

Nesta segunda-feira, 9 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a 3ª etapa de vacinação contra a influenza para as pessoas que pertencem aos grupos de indígenas, portadoras de deficiência, indivíduos com comorbidades e professores. A imunização será de segunda a sexta-feira das 8h30 às 10h45 e das 13h às 15h30 nas 21 unidades de saúde, conforme relação abaixo.

No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde destaca que cada unidade de saúde irá disponibilizar 60 senhas diárias para a vacinação contra a gripe. “Serão 30 senhas para o período da manhã e outras e 30 senhas para a parte da tarde. Somente para campanha de influenza estaremos distribuindo senhas, para que não sobrecarregue a unidade e os profissionais de saúde que aplicam as vacinas”, explicou a enfermeira da pasta, Aline Roberta Leme.

A enfermeira disse que durante a semana será mantida a vacinação contra a gripe de gestantes e puérperas e de crianças com idade entre 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias que também podem receber imunização contra o sarampo, caxumba e rubéola (SCR). A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B.

Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde informa que aos sábados continuará com a vacinação contra a gripe para idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde e de livre demanda contra a Covid-19 para adultos e crianças com idade entre 5 e 11 anos. Os servidores da saúde recebem ainda doses contra o sarampo, caxumba e rubéola (SCR).

Porém, no próximo sábado, dia 14 de maio, especificamente não será realizada imunização contra a gripe e contra o coronavírus em decorrência do Dia D de combate à dengue.

Em Mogi Guaçu, já são 329.389 mil doses aplicadas contra a Covid-19 desde o início da campanha em janeiro de 2021. São 132.464 pessoas que receberam uma dose e 123.849 com duas doses de imunização. 64.067 indivíduos tomaram a dose adicional, 4.099 cidadãos foram imunizados com a dose única e 4.910 idosos com idade a partir de 60 anos já receberam a 4ª dose da vacina contra o coronavírus.

Influenza

Vacinação em grupos indígenas, portadoras de deficiência, com comorbidades, professores, gestantes, puérperas e crianças

Segunda a sexta-feira das 8h30 às 10h45 e das 13h às 15h30

UBS Zona Sul

UBS Guaçu

UBS Zaniboni I

USF Santa Terezinha

UBS Ypê II

Centro de Saúde

UBS Centro-Oeste

USF Martinho Prado

USF Chácaras Alvorada

UBS Zona Norte

USF Zaniboni

USF Santa Cecília

USF Suécia

USF Chaparral

USF Alto dos Ypês

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

USF Guaçuano

USF do Jardim Fantinato

USF Ypê Pinheiro