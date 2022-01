Saúde intensifica imunização de livre demanda contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde irá continuar com a imunização de livre demanda contra a Covid-19. No período de 10 a 14 de janeiro, 13 unidades de saúde terão doses disponíveis, segundo o cronograma abaixo. A medida visa imunizar o maior número de pessoas e, assim, melhorar os índices de doses aplicadas no município.

Serão disponibilizados imunizantes para atender 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a aplicação de reforço, 3ª dose, estará disponível para as pessoas que tomaram a segunda dose há quatro meses.

“Vamos continuar com a vacinação de livre demanda por mais uma semana e no dia 15 teremos uma nova ação no sábado e temos tido uma boa receptividade da população”, comentou a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Luciana Leinatti.

Luciana ressaltou a importância de o esquema vacinal estar completo ainda mais neste período em que aumentou o número de casos positivos de Covid-19 e também de síndromes gripais. “As vacinas têm se mostrado eficazes para diminuir os casos que necessitam de hospitalização. Além disso, é importante continuarmos com as medidas de proteção, como o uso de máscara e higienização”, destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde irá promover mais um Dia V de imunização de livre demanda contra a Covid-19. A ação, denominada de Sábado sem Covid, será realizada no próximo dia 15 em 14 unidades de saúde no período das 8h30 às 15h30.

O Sábado sem Covid terá atendimento nas unidades de saúde do Rosa Cruz, Eucaliptos, Ypê Pinheiro, Guaçu Mirim, Santa Cecília, Zaniboni I, Zaniboni II, Alto dos Ypês, Hermínio Bueno, Guaçuano, Fantinato, Zona Norte, Chácaras Alvorada, Martinho Prado. Serão disponibilizados imunizantes para atender 1ª, 2ª e 3ª doses.

271.185 doses foram aplicadas contra a Covid-19, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Deste total, são 123.567 pessoas com uma dose do imunizante e 115.599 com duas doses. Já a imunização completa, com a dose de reforço ou 3ª dose, são 28.015 munícipes. Além disso, 4.004 doses únicas foram aplicadas.