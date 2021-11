Saúde investe em novos equipamentos oftalmológicos

Ao todo a Secretaria adquiriu sete novos aparelhos para o setor de oftalmologia, sendo que três dessas ferramentas não haviam na especialidade

Desde o mês de outubro, o setor de oftalmologia localizado no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas, passou a realizar exames de retina (fundo do olho), através do equipamento Oftalmoscópio, recentemente adquirido pela Secretaria Municipal da Saúde. Inicialmente os exames estão sendo realizados através do cadastro inicial dos pacientes que já passaram em consulta oftalmológica no setor e apresentam maior possibilidade de complicação.

Devido a defasagem e carência de ferramentas, a Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse vem realizando desde o início do ano investimentos em novos equipamentos de oftalmologia a fim de prevenir doenças e obter melhor diagnóstico quanto a visão dos pacientes.

Ao todo a Secretaria adquiriu sete novos aparelhos para o setor de oftalmologia, sendo que três dessas ferramentas não haviam na especialidade. A Tonometria de Aplanação – equipamento utilizado para mediar a pressão intra-ocular; Retinoscópio – ferramenta que prevê objetivamente o erro refracional do paciente; Oftalmoscópio – que possibilita ao profissional realizar exames de retina (fundo do olho).

Além da aquisição de novos aparelhos, a Secretaria renovou os equipamentos já existentes, devido desgaste e o péssimo estado que se encontravam.

Refrator greens foroptero – instrumento diagnóstico com conjunto de lentes usado para calcular a graduação subjetiva da visão do paciente; Lâmpada de fenda ou biomicroscópio ocular – permite a visualização ampla de todas as estruturas do olho (pálpebra, conjuntiva, esclera, câmara anterior, íris, cristalino); Coluna oftalmológica – onde são monitorados os equipamentos para o exame oftalmológico; Cadeira oftalmológica.

Matéria e Fotos: Anderson Oliveira

MTB: 0092086/SP