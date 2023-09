Saúde Mental, Qualidade de vida e Engajamento são os focos da SIPAT 2023 na Águas de Holambra

A próxima semana, de 11 a 15 de setembro, será de palestras, games interativos e surpresas durante a SIPAT 2023 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) na concessionária Águas de Holambra. Muito mais que um evento obrigatório do calendário da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), a concessionária vai reunir os colaboradores para um grande momento de conexão com o objetivo de garantir um dos valores da Aegea: “A Saúde e a Segurança do Trabalho”. A Aegea Saneamento é o maior grupo de saneamento privado do país, do qual a Águas de Holambra faz parte.

De acordo com o supervisor de EHS (do inglês Environment, Health and Safety – Meio Ambiente, Saúde e Segurança) da concessionária, Eslley dos Santos Ribeiro, a SIPAT é um evento que auxilia a reforçar, disseminar e conscientizar de forma lúdica e interativa, os funcionários nos variados temas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente no trabalho.

Outro importante ponto levantado pelo supervisor de EHS é que “A repercussão da SIPAT é tão positiva que vai muito além dos muros da empresa, onde os próprios funcionários, impactados pelos temas, disseminam essa cultura para seus familiares, amigos e a própria comunidade, conseguindo atingir pessoas que não chegaram nem a participar dessa incrível semana e que, de alguma forma, ficará marcada em sua memória como o quanto é importante a saúde, segurança e meio ambiente para todos, dentro e fora da empresa.”

TEMAS

Entre os temas tratados durante a Sipat estão: Regras de Ouro de Segurança para a Aegea, Direção Segura: condições e percepção de risco no trânsito, Qualidade de Vida e Equilíbrio no Trabalho, Percepção de riscos na execução de atividades, Saúde Mental dentro das Organizações, e Cipa em combate ao assédio e qualquer tipo de violência no trabalho.

SAÚDE MENTAL

A ansiedade, o estresse e o cotidiano acelerado – e cheio de desafios – podem prejudicar a saúde mental e física dos colaboradores. Por isso é tão importante que esse seja um dos temas da SIPAT. Os números ilustram bem o tema: segundo uma pesquisa da International Stress Management Association, 32% da população economicamente ativa, sofria de sintomas de Burnout. “Estamos falando de uma porcentagem considerável dos trabalhadores que movimentam nossa economia. Ou seja, fortalecer e informar nossos funcionários quanto à qualidade de vida e hábitos saudáveis, é uma valorização e um ganho inestimável para nossos trabalhadores, além de contribuir muito para um ambiente saudável na empresa”, finaliza Eslley.