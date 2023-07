Saúde na Comunidade levará serviços para os moradores do Parque Residencial Ypê Amarelo

A Secretaria Municipal de Saúde vai colocar em prática o Projeto Saúde na Comunidade, que levará diversos serviços para os moradores de uma determinada região. O Parque Residencial Ypê Amarelo será o primeiro que irá receber as equipes da Secretaria Municipal de Saúde. A ação será no dia 29 de julho, no período das 8h às 13h, na Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ubirajara Ramos.

Durante a ação, os moradores poderão passar por consulta médica e avaliação odontológica, além de ter acesso aos demais serviços, como: nutrição, vacinação, fisioterapia e teste rápido DSTs. O espaço contará com a presença de assistente social e de psicólogas que também atenderão aos pacientes. As atividades serão desenvolvidas em parceria com a Faculdade Municipal Professor Franco Montoro.

“Nós sabemos das dificuldades que os moradores do Ypê Amarelo enfrentam em ir até outro bairro para poder ter acesso aos serviços de Saúde. Vamos promover esse projeto lá, a fim de atendê-los e acolhê-los da melhor forma possível. Podemos retornar ao bairro outras vezes até que a unidade de saúde esteja finalizada”, comentou Luciano Firmino Vieira, secretário municipal de Saúde.

Os moradores poderão também tirar dúvidas com a equipe da Central de Regulação, responsável pelos agendamentos em toda a rede municipal de Saúde. As consultas médicas serão feitas por um médico pediatra e dois clínicos gerais.

Nova UBS

Está em fase final o processo licitatório que irá contratar empresa para a conclusão da Unidade Básica de Saúde do Ypê Amarelo. A previsão é de que a vencedora seja conhecida nos próximos dias. Seis empresas apresentaram propostas. O prefeito Rodrigo Falsetti pediu agilidade nos trâmites, a fim de que a unidade de saúde possa ser entregue aos moradores no primeiro semestre de 2024.

“Nós assumimos nossa gestão com diversas obras em andamento e algumas paradas e temos feito esforços para terminar todas. O posto de Saúde do Ypê Amarelo é uma prioridade nossa, agora. Refizemos o projeto e optamos por ampliar a unidade de Saúde, para que ela atenda da melhor forma possível os moradores”, comentou o prefeito.

Por conta do projeto de ampliação da UBS, a unidade passará do nível I para o nível II, o que permite contar com até duas equipes de atenção básica. A unidade terá ginecologista, pediatra e clínico geral, assim como mais salas de atendimento. O posto de saúde fica na esquina das Georgina Theodoro de Oliveira com a Rua Maria Tereza Vedovello.