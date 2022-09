SAÚDE OFERECEU ESPAÇO DE ACOLHIMENTO À MULHER NO RODEIO DE JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,

montou um espaço voltado à orientação, apoio e acolhimento das

mulheres dentro do recinto do Jaguariúna Rodeo Festival, que se encerra

neste sábado, dia 24 de setembro.

Denominado “Espaço da Mulher”, o local é uma iniciativa da Secretaria

de Saúde em parceria com a organização do rodeio, um dos maiores do

país e que atrai milhares de turistas à cidade todos os anos.

O espaço conta com um psicólogo, um enfermeiro e um técnico de

enfermagem que estão à disposição das mulheres presentes ao evento

que se sintam vulneráveis e também às pessoas que busquem

informações sobre o assunto. O atendimento ocorre das 22h às 7h.

O local também conta com distribuição de camisinhas e um banner

“Assediômetro”, com informações sobre o que pode ser considerado

assédio, crime previsto na legislação.

“Hoje será o quarto e último dia do evento, e em todos os dias

estivemos presentes com esse espaço da mulher, uma ação inédita e

bastante positiva da Secretaria de Saúde de Jaguariúna e que

pretendemos estender para outros eventos com grande público”, disse a

secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira

Pelisão.