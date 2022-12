Saúde orienta sobre 3 locais de testagem de Covid-19 em Artur Nogueira

PSF Bom Jardim, PSF Blumenau e PSF Ypes/Trabalhadores também estão com testes disponíveis

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou a testagem de Covid-19 no município. De acordo com a Administração, a decisão foi tomada desde julho para que haja descentralização do serviço de testes já que anteriormente os mesmos eram feitos apenas no Pronto Socorro Municipal.

“Muitos moradores têm procurado o Pronto Socorro para fazer testes. Isso acumula um atendimento que pode ser distribuído em outros locais que já estão disponíveis desde julho. Orientamos que os usuários do SUS possam se dirigir também aos outros locais”, enfatiza a pasta.

Dessa forma, os PSF Bom Jardim, PSF Blumenau e PSF Ypes/Trabalhadores já estão com testes rápidos disponíveis segundo a secretária Angela Pulz Delgado.

“Com a ampliação conseguimos atender melhor nossos moradores. Lembrando que pessoas podem fazer o teste Covid após o quarto dia de sintomas”, pontua a chefe da pasta.

Para ter acesso ao teste, é necessário apresentar sintomas da doença e ser morador de Artur Nogueira. O resultado é conhecido em 15 minutos.

A testagem poderá ser feita de segunda a sexta de 7h às 16h nos PSFs e fora deste horário no Pronto Socorro Municipal.

ENDEREÇOS DE TESTAGEM

– PSF Bom Jardim: Rua Antônio Peloia, 400

– PSF Blumenau: Rua São Paulo, 400

– PSF Ypes/Trabalhadores: Rua José Augusto Mengue, S/N