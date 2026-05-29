Saúde realiza encontro do Hiperdia com foco em alimentação saudável

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, 28 de maio, mais uma ação do programa Hiperdia, voltada ao acompanhamento e orientação de pacientes diagnosticados com hipertensão arterial e diabetes.

O encontro aconteceu no PSF do bairro Bela Vista e teve como tema a alimentação saudável, destacando a importância dos hábitos alimentares na prevenção de complicações e no controle das doenças crônicas.

A atividade foi conduzida pela nutricionista Victoria Lins Américo, com apoio da equipe da unidade de saúde, proporcionando aos participantes orientações práticas sobre alimentação equilibrada, controle do consumo de açúcar, sal e gorduras, além da importância da adoção de hábitos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida.

Durante a ação, os pacientes também puderam esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e receber informações que auxiliam no cuidado diário com a saúde, fortalecendo o vínculo entre a população e os profissionais da rede municipal.

A secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, ressaltou a importância do programa para a promoção da saúde e prevenção de agravos.

“O Hiperdia é uma importante ferramenta de acompanhamento e orientação para pacientes com hipertensão e diabetes. Nosso objetivo é oferecer informação, acolhimento e suporte para que cada paciente tenha mais qualidade de vida e melhores condições para cuidar da própria saúde. A prevenção continua sendo um dos caminhos mais eficazes para a construção de uma saúde pública cada vez mais eficiente e humanizada”, destacou a Secretária.