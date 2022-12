SAÚDE REALIZA MUTIRÃO CONTRA A DENGUE EM 3 BAIRROS NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá realizar neste sábado, dia 10 de dezembro, mais um mutirão contra os focos do mosquito Aedes Aegypti. O serviço será realizado nos bairros Santa Cruz, Novo Jaguari e Berlim, das 8h às 16h.

Também haverá limpeza de terrenos baldios, retirada de entulho e de outros materiais que possam acumular água e servir de criadouro ao mosquito. Esse serviço será feito por servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Segundo a Secretaria de Saúde, no mutirão 12 agentes de saúde irão de casa em casa oferecendo informações à população de como combater os focos do mosquito transmissor de doenças tropicais como dengue, febre amarela urbana, febre chikungunya e zika vírus.

O trabalho consiste em inspecionar quintais e o interior das casas, sempre acompanhado por um morador, a quem são passadas as informações básicas sobre como evitar que haja acúmulo de água em locais ou recipientes deixados ao relento.

“Mantenha seu terreno limpo e não deixe que o mosquito more em sua casa. ​Com o aumento das chuvas e do calor, o perigo aumentou e a responsabilidade é de todos nós. Por isso, não deixe que sua família sofra as consequências da dengue”, afirma a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.