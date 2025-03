SAÚDE REALIZA MUTIRÃO CONTRA A DENGUE EM TRÊS BAIRROS NESTE FIM DE SEMANA

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna vai realizar neste fim de semana mais um mutirão de combate à dengue na cidade. As equipes da Saúde irão visitar os bairros Nassif, Miguel Martini e Vila Guilherme, no sábado e no domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Segundo a secretaria, o objetivo dos mutirões é identificar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Os agentes visitam as residências e orientam os moradores sobre os riscos das doenças, oferecendo dicas práticas para evitar o acúmulo de água em áreas internas e externas das casas.

Por isso, a população deve colaborar com o trabalho, permitindo a entrada dos agentes de saúde nos imóveis.

Outros bairros da cidade também já receberam o mutirão, como Nova Jaguariúna, Roseira de Baixo, Roseira de Cima e Cruzeiro do Sul.

Foto: Thiago Carvalho