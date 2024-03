SAÚDE REALIZA MUTIRÃO CONTRA A DENGUE NOS BAIRROS SÃO JOSÉ E BOA VISTA NESTE SÁBADO

Foto: Ivair Oliveira

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza neste sábado, dia 09 de março, mais um mutirão contra a dengue. Dessa vez a ação vai acontecer nos bairros São José e Boa Vista das 8h às 16h.

O bairro foi escolhido devido ao número de notificações de casos suspeitos e confirmados nestas áreas. A ação da Secretaria de Saúde tem por objetivo combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Os agentes de saúde visitam as residências em busca de possíveis focos e dão informações à população sobre as doenças transmitidas pelo mosquito, como a dengue, a chikungunya e a zica. Eles fazem a inspeção de quintais e interior das residências, sempre acompanhados por um morador. Também passam informações básicas sobre como evitar o acúmulo de água em locais ou recipientes.

A Secretaria de Saúde alerta para que a população de Jaguariúna faça a sua parte no combate à dengue e outras doenças, não deixando acumular água em vasos e outros objetos.

Vale lembrar que desde o dia 16 de fevereiro, a cidade dispõe de um canal de denúncias no Whatsapp para o combate da Dengue. Pelo Whatsapp, os moradores têm a possibilidade de enviar apenas mensagens de texto e fotos de locais que possam ser foco de Dengue.

O número é o (19) 99783-2319 e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. De acordo com a secretaria de saúde, quem responde por esse número é o Controle de Vetores, departamento responsável pelas ações de monitoramento, análise e combate ao Mosquito.