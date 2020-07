Saúde realiza operação especial de orientação a secretarias

A Secretaria de Saúde desenvolveu uma operação de campo especial nesta semana. De secretaria em secretaria, agentes percorreram todos os setores da Prefeitura na segunda-feira (13) e terça-feira (14), verificando o cumprimento das medidas de combate à pandemia pelos servidores municipais e respondendo a dúvidas existentes.

Com base na atuação, será produzido um relatório com apresentação de diagnósticos efetuados pelas equipes sanitárias, indicando acertos e pontos a melhorar nos protocolos de combate à pandemia adotados pelo Poder Público, seja nos trabalhos internos ou no atendimento ao público.