Saúde realiza testes rápidos na Rua Coberta neste sábado

A campanha Dezembro Vermelho, de prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, será marcada em Holambra por muita informação e prevenção. No próximo sábado, dia 2 de dezembro, entre 9h e 13h, equipes do Departamento Municipal de Saúde estarão na Rua da Amizade (Rua Coberta) para orientar a população sobre as doenças e oferecer testes rápidos para moradores a partir de 12 anos.

A testagem de HIV, Sífilis e Hepatites B e C ocorrerá com absoluto sigilo e discrição. “O teste é realizado a partir de uma gota de sangue retirada da ponta do dedo. O resultado é liberado em até 30 minutos”, explicou Valmir Marcelo Iglecias, diretor da pasta. “Os pacientes que necessitarem de exames complementares e consulta serão encaminhados para a unidade de saúde mais próxima.”

Ainda de acordo com o diretor, os testes também estão disponíveis durante todo o ano na rede pública municipal. Basta ir até a unidade escolhida e apresentar um documento de identificação com foto. Preservativos também estão disponíveis para serem retirados gratuitamente nas recepções dos PSFs.

