Saúde retoma PS APOIO para atendimento de casos leves de síndrome gripal

Diante do aumento de casos de síndrome gripal, tanto gripe comum, como H2N3 e Covid-19 no município, a Secretaria Municipal da Saúde retomou nesta segunda-feira, dia 10, o anexo PS APOIO, agora em novo local. O anexo passa a funcionar no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas, de segunda à sexta-feira, das 7h às 16h, com acesso pela lateral esquerda (sentido ortopedia).

De início, os atendimentos serão realizados no Pronto Socorro, e após a triagem, casos graves e moderados permanecerão na unidade, enquanto os casos leves serão encaminhados para o PS APOIO.

A ação tem como intuito, melhorar e agilizar o fluxo de atendimento, assegurando o melhor acolhimento da população.

Covid-19

Santo Antônio de Posse atingiu a marca de 99% da população acima de 18 anos com o esquema vacinal completo, ou seja, que recebeu as duas doses da vacina contra Covid-19 ou a dose única da Janssen.

Com estimativa populacional de 23.742 munícipes, 84% da população foi imunizada com a primeira dose e 72% recebeu as duas doses ou a dose única do antígeno. Até o momento, 4.526 pessoas receberam a dose de reforço.

Influenza

A Campanha de vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe, começou no município em abril de 2021, imunizando 69% do público prioritário. A campanha ocorreu de forma escalonada, sendo realizada em três etapas.

Devido a baixa cobertura vacinal em todo o Estado de São Paulo, a vacinação foi ampliada para toda a população acima de seis meses de idade.

No momento, o município aguarda o envio de doses da vacina para iniciar a Campanha de imunização contra a Influenza.