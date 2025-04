SAÚDE VACINA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 10 A 14 ANOS CONTRA A DENGUE

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está vacinando contra a dengue crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. A iniciativa visa reforçar a proteção desse público-alvo contra a doença.

A vacinação está sendo realizada em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. As UBSs participantes são: Nova Jaguariúna, Miguel Martini, 12 de Setembro, Roseira de Baixo, Roseira de Cima, Cruzeiro do Sul e Florianópolis. Os atendimentos ocorrem durante o horário de funcionamento das unidades.

Para receber a vacina, é necessário que o responsável leve o adolescente até uma das UBSs, portando um documento com foto e a carteira de vacinação e Cartão Cidadão, se disponíveis.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização como forma de prevenção e controle da dengue. Além da vacinação, a Prefeitura continua promovendo ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, como os mutirões nos bairros e atividades nas escolas municipais.

Com as ações contra a dengue, o número de casos positivos da doença em Jaguariúna registrou queda por três semanas seguidas, registrando uma redução de 43%, passando de 733 para 418 casos confirmados.

Foto: arquivo