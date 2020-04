Sealed Air doa máscaras para Hospital Municipal de Jaguariúna

São Paulo, 14 de abril de 2020 – Atenta ao cenário de combate à pandemia do Coronavírus no Brasil, a Sealed Air, líder em fabricação de embalagens e soluções de proteção, adaptou sua produção para contribuir com equipamentos de proteção facial, que serão doados aos profissionais de saúde do Hospital Municipal de Jaguariúna.

Um grupo de pesquisadores e voluntários da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) desenvolveu um modelo inovador de produção de máscaras a partir de impressão 3D e disponibilizou para parceiros que pudessem contribuir com o projeto, chamado Face Shield for Life 3D. “Quando descobrimos este projeto, ficamos muito sensibilizados com a possibilidade de fazermos algo para a nossa comunidade. Avaliamos que a nossa tecnologia era adequada e que tínhamos material disponível para produção imediata de pelo menos 100 máscaras. Estamos felizes em contribuir de alguma forma”, diz José Macedo, Supervisor de Artes da Sealed Air.

Os protetores faciais reduzem os riscos de contaminação dos profissionais de saúde pois protegem todo o rosto, desde a área dos olhos. O uso do equipamento aumenta a vida útil da máscara comum N-95, recomendada e utilizada nos protocolos de segurança determinados pelo Ministério da Saúde, que já está em falta no Brasil e no mundo. Além disso, as máscaras produzidas pela Sealed Air são reutilizáveis e podem ser higienizadas com água, sabão e álcool 70%. Junto com a máscara os profissionais receberão também um manual de higienização do equipamento.

A Sealed Air está presente em Jaguariúna desde 2010 e emprega 442 pessoas diretamente na cidade.

