Sebrae oferece capacitação para MPEs de beleza atraírem mais clientes em dez municípios da região de Campinas

Empresas de Águas de Lindoia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra e Socorro podem participar; inscrições são gratuitas e estão abertas

Capacitação gratuita acontece em dez municípios da região de Campinas entre os dias 17 e 24 de abril (Foto: Getty Images)

O mercado de beleza e estética é um dos que mais registra micro e pequenas empresas ativas no Brasil. De acordo com o Mapa de Empresas, do Governo Federal, os municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra e Socorro, por exemplo, possuem 38,7 mil pequenos negócios, sendo 2.180 no segmento (5,6%), a grande maioria MEIs (2.114 ou 97%).

Pensando neste cenário, o Sebrae-SP realiza nos dias 17 e 24 de abril, das 8h às 10h, duas capacitações on-line, para empreendedores e empreendedoras do segmento nestes municípios para ajudá-los a conquistarem cada vez mais clientes. O primeiro será “Transforme seguidores em compradores” e o segundo “Como atrair clientes e ganhar dinheiro”. As aulas serão ao vivo.

Podem se inscrever profissionais de beleza como cabeleireiras, esteticistas, barbeiros, manicures e pedicures, podólogos, designers de sobrancelhas, depiladores, visagistas, entre outros do segmento.

“Sabemos que o mercado é bastante competitivo. Muitas vezes, o pequeno negócio até consegue chegar nos clientes, mas não de uma forma assertiva, vendedora. Vamos mostrar como fazer isso para que consigam cada vez mais aumentar seus faturamentos”, destaca a analista de negócios do Sebrae-SP, Carla Cozer.

As inscrições podem ser feitas pelo Link. Mais informações pelo telefone (19) 3284-2230, opção 4.

SERVIÇO

Capacitações on-line — Segmento de beleza e estética

Transforme seguidores em compradores

Data e horário: 17/04, das 8h às 10h

Como atrair clientes e ganhar dinheiro

Data e horário: 24/04, das 8h às 10h

Inscrições gratuitas: Link

Mais informações: (19) 3284-2230, opção 4

As pessoas inscritas vão receber o link de acesso às capacitações em seu WhatsApp cadastrado um dia antes do evento