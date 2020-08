Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente recebe novo veículo através do prêmio “Cidadania no Campo – Município Agro”

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo realizou no ano de 2019, a entrega do 1º Prêmio “Cidadania no Campo”, aos 10 Municípios Paulistas, entre eles Pedreira, com o melhor desempenho no desenvolvimento rural sustentável, de acordo com parâmetros técnicos de boas práticas.

Na oportunidade Pedreira foi classificada em 4º lugar, recebendo como prêmio R$ 62.500,00. Para investimento foi decidido que o valor seria aplicado na compra de um novo veículo para o Departamento de Agricultura.

Nesta quarta-feira, 26 de agosto, a secretária de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Agata Gasparini, acompanhada do diretor do Departamento de Agricultura Luis Marcelo Ricieri Pierini, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural sua presidente Ivone Aparecida Araújo e o membro Marcelo Coutinho, estiveram recebendo a Caminhonete Cabine Dupla da marca Renault Duster Oroch.

Para a presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Ivone Araújo, este é um momento muito especial para todos os envolvidos na área de agricultura. “Vamos agilizar nosso atendimento aos produtores rurais de Pedreira, o novo veículo irá nos proporcionar mais qualidade na prestação de serviços”, enfatizou Ivone Araújo.

Segundo o diretor do Departamento de Agricultura Luis Marcelo Ricieri Pierini, Pedreira nos últimos anos vem adotando políticas públicas eficazes e inovadoras para o desenvolvimento sustentável de seus produtores rurais.

A secretária Agata Gasparini parabenizou todos os envolvidos nesta importante conquista. “Com certeza o veículo irá beneficiar diretamente todos os produtores rurais de nossa cidade. Parabéns ao diretor Marcelo Pierini, a presidente do Conselho Municipal Ivone Araújo, o médico veterinário Marcelo Coutinho e a todos os envolvidos nessa conquista”, concluiu a secretária de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.