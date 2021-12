Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo premia Pedreira como Município AGRO

No total se inscreveram 410 cidades no ciclo 2020/2021

O Ranking Município Agro, iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, foi divulgado na terça-feira, 07 de dezembro, em um grande evento com premiação para 85 municípios, na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. A sala de concerto, que faz parte do Centro Cultural Júlio Prestes, na histórica estação ferroviária Júlio Prestes, recebeu a premiação que distribuiu R$ 4,7 milhões. No total se inscreveram 410 cidades no ciclo 2020/2021.

Pedreira esteve representada pelo vice-prefeito Fábio Polidoro, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi, assessora ambiental Agata Gasparini, equipe do departamento de Agicultura Lilia Santos Gouveia e Allury. “No ciclo de 2019/ 2020 a cidade de Pedreira ocupou o 30º lugar com nota 48,2. No atual ciclo 2020/2021 nossa Pedreira ocupa 0 20º lugar entre as 410 cidades inscritas com nota 74,5, um salto grande na disponibilização de serviços aos agricultores”, destacou o secretário Luciano Dalto Godoi.

Fábio Polidoro, vice-prefeito de Pedreira, esteve no palco principal recebendo das mãos do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, o prêmio no valor de R$ 50 mil. “O Ranking do Município Agro é o incentivo do Governo do Estado de São Paulo para promover o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado em parceria com a Prefeitura Municipal. Parabéns ao nosso diretor Lica Di Araújo e toda a sua equipe pelo excelente trabalho desenvolvido em nosso Departamento de Agricultura, nossos agradecimentos ao secretário de Meio Ambiente Luciano Dalto Godoy e seus assessores pela dedicação em melhorar o ambiente de trabalho e a qualidade de vida de nossos agricultores”, enfatizou Fábio Polidoro.

Ao parabenizar os municípios premiados, o governador João Doria salientou que o Agro corresponde a 22% da economia paulista. “Agradeço a participação dos 410 municípios. Sem vocês, prefeitos, sem o apoio dos vereadores, dos municípios, dos secretários municipais e da equipe da Secretaria, não seria possível realizar mais esta importante parceria”, ressaltou João Doria.

As prefeituras, ao aderirem ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDRUS, reconhecem a importância do agro e das necessidades de investir em ações para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural. Uma forma de incentivar estas ações e o Ranking do Município Agro.

De acordo com o Decreto Estadual n.º 64.467/2019, o SEDRUS tem como objetivo promover a elaboração e execução de planos de desenvolvimento agropecuário e agroindustrial no Estado, em conformidade com as diretrizes de política pública denominadas “Cidadania no Campo 2030”.