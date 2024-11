Secretaria de Agricultura premia os melhores grãos no Concurso “Qualidade do Café de SP”

Os melhores cafés paulistas foram premiados em cinco categorias: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico; novidade desta edição com o canephora

Para valorizar a excelência dos cafeicultores paulistas, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP (SAA) realizou nesta terça-feira (26/11), a cerimônia de premiação do tradicional Concurso “Qualidade do Café de São Paulo”, na sede do Instituto Agronômico (IAC-Apta), em Campinas.

Em sua 23ª edição, foram avaliadas mais de 300 amostras de todo o estado e a disputa entre os melhores grãos ocorreu em cinco categorias: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e a novidade foi a inclusão de uma nova categoria: coffea canephora, que representa cerca de 40% da produção nacional de café.

Os três cafeicultores com a melhor pontuação em cada uma das variedades que receberam os troféus foram:

Teixeira de Macedo Jr., do município de São Sebastião da Grama, na categoria: coffea arabica convencional preparado por via úmida;

Alexandre Magno Belchior Ribeiro, de São Sebastião da Grama, na categoria: coffea arabica convencional preparado por via fermentação induzida e

Elio Noboru Savazaki, da cidade de Getulina, na categoria: coffea canephora preparado por via seca.

“O café é a essência de São Paulo, o Estado começou com o café. Parabéns aos vencedores e a todos os competidores do concurso, pois, isso agregará muito valor e contribuirá a evoluir ainda mais este produto de excelência”, destacou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

O concurso é organizado pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), juntamente com Apta Regional, Instituto Agronômico (IAC), Instituto de Economia Agrícola (IEA) e Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), institutos de pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), vinculadas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Imagem Ilustrativa