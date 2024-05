Secretaria de Agricultura realiza campanha para atualização de rebanhos em Artur Nogueira

Pecuaristas podem tirar dúvidas e entregar declarações na Casa da Agricultura; prazo é até 07 de junho

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, convoca os pecuaristas do município a atualizarem seus rebanhos junto ao sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave).

Após o fim da obrigatoriedade da vacinação contra a Febre Aftosa no Estado, o produtor rural continua com a obrigatoriedade de atualizar o saldo dos rebanhos em duas etapas anuais, sendo a primeira do dia 1° de maio ao dia 07 de junho e a segunda no período de 1° de novembro a 07 de dezembro.

A atualização é obrigatória a todos os proprietários e produtores rurais que possuem sob sua guarda animais de produção e de peculiar interesse do Estado: bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, equinos, muares, asininos, animais aquáticos, abelhas, ornamentais/passeriformes e aves de subsistência.

A declaração pode ser feita de duas maneiras:

-Diretamente no sistema GEDAVE: Acesse o site [https://gedave2.agricultura.sp.gov.br/] e siga as instruções.

-Pessoalmente na Casa da Agricultura: A Casa da Agricultura está localizada na Rua Nossa Sra. das Dores, Nº 326, no Centro.

APOIO DA PREFEITURA

A Prefeitura de Artur Nogueira está oferecendo todo o apoio necessário aos pecuaristas durante a atualização dos rebanhos. Os formulários das declarações podem ser entregues na Secretaria de Agricultura até o dia 7 de junho de 2024.

“Estamos à disposição para auxiliar os pecuaristas em todo o processo de atualização”, frisou o secretário de Agricultura, Odair Boer.

A Secretaria de Agricultura do Estado preparou um material com as principais dúvidas, disponível em < https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/arquivos/sanidade-animal/atualizacao_rebanho.pdf>

Para outras informações, o proprietário nogueirense pode ligar para o número (19) 3827-9723; ou ir pessoalmente na Casa da Agricultura, localizada na Rua Nossa Sra, das Dores, Nº 326, Centro.