Secretaria de Agricultura realiza reunião com produtores rurais

Evento foi realizado no Salão Paroquial no bairro Pederneiras

A Secretaria Municipal de Agricultura de Engenheiro Coelho, realizou nesta quinta-feira (24), uma reunião com os produtores rurais da cidade. O evento aconteceu no Salão Paroquial no bairro Pederneiras. Durante o encontro, o secretário da pasta, Valdir Ferreira dos Reis (Valdir da Estufa), apresentou aos participantes a Lei 1294/2021, que estabelece o Programa Municipal de abertura, conservação e manutenção de estradas rurais na cidade.

“Esse encontro é de muita importância para que os nossos produtores conheçam o que estabelece essa nova lei, criada na nossa cidade no ano passado. A legislação estabelece direitos e obrigações, que devem ser seguidas pelo poder público e pelos produtores rurais”, explicou o secretário.

No evento, também, estavam disponíveis para os produtores rurais empresas de implementos agrícolas e agentes de crédito. Uma equipe da Vigilância em Saúde (VISA), esteve no local aplicando doses de vacina contra Covid-19.