Secretaria de Assistência Social de Mogi Mirim reforça importância de doação para ajudar famílias

A importância para a arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, fruto da campanha organizada pela Prefeitura a partir da próxima segunda-feira (30), ganha coro da Secretaria de Assistência Social, responsável pelo atendimento de famílias carentes e moradores em situação de rua.

Os mantimentos e materiais arrecadados ao longo da campanha serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social, semanalmente, com dias e horários estabelecidos pela Pasta.

Famílias atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e as inseridas no Programa Bolsa Família, serão as primeiras a ser informadas sobre a forma de distribuição.

Famílias que não estão cadastradas devem aguardar comunicado sobre datas e formas de cadastramento através de divulgação no Jornal Oficial do Município, página da Prefeitura na internet (www.mogimirim.sp.gov.br) e os canais do Poder Público nas redes sociais (Facebook e Instagram), além da veículos de comunicação da cidade, como jornais e rádios.

A Assistência Social reforça o pedido para que munícipes não formem filas nas unidades do Cras, que vem atendendo somente casos cosiderados de extrema gravidade, e no Creas.

Contra as Fake News

A Secretaria municipal alerta para que a população fique atenta quanto à divulgação de campanhas de arrecadação, visando não disseminar falsas informações.

Os comunicados a respeito da campanha e entrega dos alimentos organizadas pela Prefeitura serão disponibilizadas nos canais de comunicação oficiais, a fim de garantir a lisura, transparência e veracidade dos fatos.

O que doar?

Alimentos

Arroz

Feijão

Óleo

Sal

Açúcar

Molho de tomate

Macarrão

Fubá

Sardinha/atum

Milho

Ervilha ou seleta de legumes

Farinha de Trigo

Farinha de mandioca

Leite em pó ou longa vida

Pó de café

Bolacha

Material de Limpeza e Higiene Pessoal

Sabão em pó

Sabão líquido

Sabão em barra

Detergente

Esponja

Água sanitária

Desinfetante

Papel higiênico

Papel toalha

Sabonete

Pasta de dente

Escova de dente

Álcool em gel 70%

EPIs

Caixas de máscaras cirúrgicas tripla camada

Unidade de máscara PFF2

Máscaras N95

Unidades de óculos de proteção

Pacotes de gorros

Unidades de aventais impermeáveis gramatura

Pró-pé

Luvas para procedimentos

Caixas para álcool em gel 70%

Toalhas de papel

Protetor facial