Secretaria de Bem-Estar Animal promove encontro com protetores e simpatizantes da causa animal

Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal agendou para o dia 11 de abril o 1º Encontro com Protetores e Simpatizantes da Causa Animal. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone 3851-7660. O encontro será no Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP), a partir das 18h30, e terá como tema Proteção Animal- O que é ser um protetor?

“Esse será nosso primeiro encontro para falarmos sobre esse tema tão importante e vamos ressaltar que a Secretaria de Bem-Estar será parceira dos protetores e dos simpatizantes, pois queremos dar transparência ao trabalho que estamos fazendo e queremos realizar um trabalho em conjunto ouvindo os envolvidos e a população”, comentou o secretário municipal de Bem-Estar Animal, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei.

Estão disponíveis 60 vagas para o encontro do dia 11 de abril, sendo que o secretário de Bem-Estar Animal já planeja promover o próximo dentro de 30 a 40 dias, a fim de atender o maior número de protetores de animais. A Secretaria de Bem-Estar Animal iniciou as atividades no início de março e está localizada na Rua Afonso Pessine, 36, no Imóvel Pedregulhal, ao lado da Delegacia Seccional.