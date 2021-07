Secretaria de Cultura de Mogi Mirim promove Workshop de Empreendedorismo na Arte

A Secretaria de Cultura e Turismo, objetivando o trabalho de capacitação dos artistas locais, recebe o profissional Paco de Assis para um workshop.

Paco de Assis é escultor, participou de diversas exposições e ministrou cursos livres de escultura e dirigidos para empresas. Como administrador, atuou em áreas de logística, financeira, gestão de produtos, especializando-se em gestão de projetos com base na metodologia PDCA/SDCA em empresas de grande porte como: Votorantim Celulose e Papel e Grupo Camargo Correa.

O evento será gratuito, no Centro Cultural de Mogi Mirim, hoje (7) às 16h. O workshop será presencial seguindo todas as recomendações de segurança sanitária do Plano SP de combate à Covid-19.

Os artistas interessados não precisam fazer inscrição prévia. Mais detalhes sobre o evento e informações complementares, basta ligar no 3804-1078.

Sobre o palestrante

Atualmente, Paco de Assis administra a Cia Arte Cultura, empresa que atua no mercado de arte há 11 anos, prestando serviços de curadoria e assessoria para artistas plásticos. Ele também é colunista do Jornal Sem Fronteiras (RJ), presidente do SINAP-ESP – Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos – AIAP International Association of Arte/UNESCO e Membro Honorário da ABD – Associação Brasileira de Desenho e Artes Visuais (RJ) – Perito Técnico do Ministério da Cultura – Membro da ALALS – Académie de Lettres et Arts Luso-Suisse.