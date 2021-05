Secretaria de Cultura de Pedreira promove “Sarau Artístico” com alunos do Centro Cultural

A Secretaria de Cultura de Pedreira apresentou no domingo, 16 de maio, pelas redes sociais da Administração Municipal, o “Sarau Artístico” com os alunos do Centro Cultural “Professor José Gilberto Gonçalves Jampaulo”.

Durante 45 minutos, os alunos realizaram apresentações de música, dança e teatro, contando com a produção de Heloísa Grangeiro, Vinícius Pianca, Valdir Berlofa, Clodoaldo Leite de Camargo, Pedro Franco, Richardson Clara, Walter José Steula, Antônio Carlos Ferreira e Márcio Moro.

O secretário de Cultura João Paulo Nascimento foi o responsável pela apresentação e direção geral do Sarau Artístico. “Nossos agradecimentos a todos os alunos, pais, equipe do Centro Cultural e aos convidados pela disposição e empenho na participação desse Sarau, mostrando acima de tudo sua arte, além da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira que cedeu seu Auditório para as gravações”, ressaltou o secretário João Paulo.

Professores do Centro Cultural: Adriana Daldosso Belli, Bruno Narcísio, Edvaldo Oliveira, Fábio Vitor Miranda, Fernanda Bordgnon Tadei, Heloísa Grangeiro, Mateus Calió, Samuel Oliveira, Tiago Henrique Cruz e Vinícius Pianca.