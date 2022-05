Secretaria de Cultura divulga agenda de shows da Festa de Maio

Após dois anos sem poder realizar a parte cultural durante o período da Festa de Maio, devido à pandemia, a Secretaria de Cultura e Turismo preparou para este ano uma agenda com apresentações todos os dias, no período de 4 a 15 de maio. As apresentações irão ocorrer no palco instalado na Praça Mogi Mirim, em frente a escola ESO.

Serão apresentações em diversos estilos, tanto musical com apresentação de bandas, corais, cantores e corais, como na dança com grupos de vários segmentos.

“Teremos músicas e dança para todos os gostos, desde o rock até MPB, passando por vários segmentos”, frisa o secretário de Cultura e Turismo, o maestro César Ricardo Lupinacci. “Acredito que dentro do prazo que tivemos e os artistas que se propuseram a se apresentar, vamos ter muita coisa boa”.

Na abertura está prevista a apresentação das bandas Funk’Roll e Rockers Itapira, a partir das 19h. Durante os dias de semana serão duas apresentações, sempre começando às 19h, aos sábados e domingos as atrações começam às 17h com três apresentações.