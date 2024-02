Secretaria de Cultura e Economia Criativa recebe inscrições de candidatos para Eleição do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pedreira”

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Pedreira, publicou no último dia 02 de fevereiro, no Diário Oficial do Município, Edição nº 1.433, o Edital de Chamamento e Convocação para a Eleição do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural do Município.

O Edital tem por função abrir inscrições a todos os interessados em compor o Conselho, que atenderá a Lei 4.314 de 27 de julho de 2023, com as seguintes vagas disponíveis: 01 (um) membro representante da PRENAT Independente – Associação de Preservação da Natureza e das Tradições Culturais Independente; 01 (um) membro do Conselho de Política Cultural; 01 (um) membro do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR); 03 (três) membros da Sociedade Civil, com reconhecimento nas áreas de artes visuais, música, dança, artes cênicas, literatura, economia da cultura, manifestação da cultura popular; 01 (um) membro da Docência de Instituição de Ensino com atividade na cidade (escolas públicas da cidade – Municipal, Estadual ou Particular).

Os interessados devem efetuar sua inscrição na sede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h, localizada na Rua Antônio Pedro, nº 744, Centro, até o dia 16 de fevereiro, munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Endereço, além de e-mail e telefone de contato.

As eleições estão programadas para o dia 27 de fevereiro, das 19h às 21h, nas dependências da Câmara Municipal, com a apuração dos votos ocorrendo após às 21 horas, e imediata apresentação dos novos conselheiros eleitos pela Sociedade Civil.