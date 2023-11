SECRETÁRIA DE CULTURA É HOMENAGEADA NA FRANÇA POR CRIAÇÃO DA ESCOLA DAS ARTES

Foto: divulgação

A secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Graça Albaran, se tornou membro da Academia Francesa Divine Académie, em Paris. Ela também foi nomeada embaixadora da instituição no Brasil. Os títulos foram conquistados em reconhecimento à sua trajetória e contribuições para as artes e a cultura.

Graça Albaran é a idealizadora da Escola das Artes de Jaguariúna, que neste ano celebra seu décimo aniversário. A escola, sob sua liderança, tornou-se uma fonte de criatividade e aprendizado para a comunidade local.

Além dos títulos recebidos pela secretária, o professor da Escola das Artes, Fabiano Rizzoni, teve a honra de expor sua obra no icônico Museu do Louvre, em Paris, consolidando a presença da arte de Jaguariúna no cenário global.

Nos últimos anos, a Escola das Artes atendeu mais de 20 mil pessoas, proporcionando educação artística de alta qualidade. Atualmente, a instituição conta com mais de 3.500 alunos, refletindo seu sucesso contínuo e sua importância na comunidade.