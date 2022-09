Secretaria de Cultura & Turismo anuncia ‘Festival de Primavera’ em Artur Nogueira

Artur Nogueira contará com mais um super evento em seu calendário. A

Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, anuncia o

“Festival de Primavera”. O evento, que celebra a chegada da época mais

florida do ano, acontece entre os dias 24 e 25 de setembro, na Lagoa dos

Pássaros.

De acordo com o titular da pasta, Renato Carlini, os dois dias serão

recheados de novidades para divertir toda a família, com shows musicais

e encontro anual de carros clássicos (Old Motors Fest) – em homenagem

ao antigo organizador do evento, Carlos Sérgio Rotoli.

“O objetivo é promover atrações para dar as boas vindas a estação

mais linda do ano, que é a Primavera, e ainda proporcionar momentos de

lazer à população nogueirense”, enfatizou.

Dentre as atrações musicais estão as bandas Finder, Keep on Rock e

You Groove. Toda a programação contará com praça de alimentação

montada pela Associação de Feirantes e Ambulantes de Artur Nogueira.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

-24 de setembro, sábado, a partir das 19h – shows musicais

-25 de setembro, domingo, a partir das 10h – Old Motors Fest e shows

musicais