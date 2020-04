Secretaria de Educação de Artur Nogueira cria canal de atividades pedagógicas para a rede municipal.

Na tarde desta quinta-feira (26) a Secretaria de Educação de Artur Nogueira anunciou que criou um mecanismo de atividades extracurriculares para os alunos da rede municipal. Segundo a gestora da pasta, são atividades pedagógicas para que as crianças tenham uma rotina em casa, neste período de isolamento social, e que essas atividades não são conteúdos letivos.

De acordo com a Secretária de Educação, Elaine Vicensotti Boer, “essa é uma iniciativa da secretaria com o objetivo de auxiliar pais e responsáveis, compreendendo que é complicado para os pais estarem ocupando as crianças com atividades produtivas. Nossa equipe pedagógica está empenhada em selecionar o que há de melhor para nossos alunos. Desde já quero agradecer a todos que estão colaborando para que esta página possa contemplar todas as modalidades de ensino do município”.

A página na rede social Facebook já está em funcionamento, e aos poucos têm sido atualizada com vídeos, atividades e sugestões para às crianças, e pode ser acessada através do link: https://www.facebook.com/educacaoarturnogueira