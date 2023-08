SECRETARIA DE ESPORTE DEFINE TABELAS DAS SÉRIES OURO, PRATA E BRONZE

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer), divulgou nesta terça-feira (29), as tabelas das séries Ouro, Prata e Bronze da Copa Carlos Corrêa de Futebol Amador – Mogi Mirim 2023. As três “divisões” começam já neste domingo, 3 de setembro e suas etapas de classificação prosseguem até outubro.

Ouro

Oito times vão brigar pelo título da principal divisão do futebol de Mogi Mirim. E, claro, pela premiação de R$ 12 mil para o grande campeão. A Série Ouro está com a tabela pronta e tradição não vai faltar!

São quatro campeões, incluindo a Tucurense, dona de 18 títulos (incluindo os últimos seis…). A Vila Dias, campeã seis vezes da elite do Amador de Mogi Mirim, vai em busca do ‘hepta’ e de um troféu que não vem desde 2014. Já o Novacoop, campeão em 2013, quer o bi e o Santa Cruz, que faturou a primeira divisão em 1984, 1998 e 1999, vai em busca de encerrar seu longo jejum.

E ainda tem Vila Chaib e Jardim Europa, que já foram vice-campeões, além de Jardim Planalto e Fúria, que colecionam troféus em divisões de acesso do Amador da cidade. A Série Ouro terá sete rodadas, sempre com quatro jogos a cada final de semana. Os quatro melhores avançam para a semifinal, que será disputada no sistema de ida e volta, assim como as finais.

Prata

Com o atual campeão, Olimpiakos, de fora da temporada, e o vice-campeão, Jardim Planalto, na Série Ouro, a “Segundona” terá uma final totalmente diferente de 2022. Quer mais novidade? São oito clubes na disputa, sendo que seis times sequer estavam na Copa Carlos Corrêa no ano passado!

Apenas Atlético Mogi (vice-campeão da Série Bronze) e Unidos do Parque Real (eliminado na Série Prata) jogaram em 2022. Entre as novidades, times com nomes pesados, como o Mirante/Colorado, que tem a missão de honrar um dos bairros mais tradicionais no Amador e que esteve, inclusive, no primeiro Municipal, em 1952. O Mirante ainda foi campeão em 1985 (como ADABM) e 1996.

O Pombal é um dos grandes campeões da Copa Rural (oito títulos na era moderna, incluindo, o do último campeonato realizado, em 2022) e o Recanto da Cachoeira já foi campeão da Série C do Amador. Ainda tem times de boa campanha na primeira fase, como Santa Clara, Borussia e Inocoop. A briga pelos R$ 6 mil para o campeão vai ser boa! Assim como na Ouro, serão sete rodadas, sempre com quatro jogos a cada final de semana. Os quatro melhores avançam para a semifinal, que será disputada no sistema de ida e volta, assim como as finais.

Bronze

O formato da Série Bronze é diferente das demais “divisões”. Os quintos, sextos e sétimos colocados das chaves da primeira fase foram divididos em dois novos grupos. Pelo número ímpar de equipes, o Grupo 1 terá seis agremiações e outras cinco jogarão pelo Grupo 2.

Serão cinco rodadas para cada chave, sendo que, no Grupo 2, sempre haverá um time de folga. Ao final, os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, com chaveamento olímpico, ou seja, os líderes das chaves encarando os segundos colocados dos grupos opostos. As semifinais e as finais acontecerão em jogo único e, após a grande decisão, o campeão será premiado com R$ 3 mil.

Entre os 11 times da Bronze, destaque para o Jardim Soares, que foi o campeão da ‘Terceirinha’ em 2022. Tirelli, Ouro Preto e Areião, que jogaram a Prata no ano passado, neste ano estarão na disputa pelo título da Bronze que, em 2022, já teve União Mogi, Laranjeiras (antigo Jardim do Lago) e América. Barbearia, Nova Geração e Flamboyant, que estrearam somente neste ano na Copa Carlos Corrêa, são as novidades na disputa.