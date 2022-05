SECRETARIA DE ESPORTE LANÇA O PROGRAMA ESPORTE FUTURO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Esporte, lança nesta semana o programa “Esporte Futuro – Construindo Cidadãos”. A iniciativa visa oferecer às crianças e adolescentes da cidade a oportunidade de treinar em escolinhas de base de diversas modalidades, com o foco no desenvolvimento social dos atendidos.

“Foram dois anos sem atividades. Há ainda o receio, mas vivemos uma reabertura e queremos cada vez mais crianças e adolescentes inscritas nas nossas escolinhas”, afirmou Wilians Mendes, Secretário de Esporte.

Wilians reforçou que as vagas são abertas a toda a população, mas que o objetivo é proporcionar a oportunidade de praticar esporte aos jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. “Sempre tivemos esta orientação do Prefeito Paulo Silva, de fazer Esporte para todos, mas visando aqueles que mais precisam e que não podem pagar por uma situação particular, por exemplo”.

Desta visão social vem também um dos focos do programa, que é olhar para o futuro. “Precisamos olhar para as crianças, elas são o futuro da nossa cidade, do nosso país. Com o Esporte Futuro, pensamos em criar atletas, mas, acima de tudo, em construir cidadãos”, frisou Wilians.

O programa envolverá profissionais da Secretaria de Esporte, entidades parceiras e voluntários individuais. Os interessados terão acesso a inúmeras modalidades, entre elas, atletismo, basquete, capoeira, corrida de rua, futebol de campo, futsal, ginástica rítmica, handebol, karatê, judô, luta de braço, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de areia e xadrez.

“Algumas destas atividades, por exemplo, acontecerão em parceria, como com o Clube Mogiano, que já é um parceiro, ao qual damos o apoio em transporte e nos representa em algumas competições, mas em uma relação que nasceu exatamente com a ideia de levarmos estas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade para dentro de um clube do porte do Clube Mogiano, que tem uma das melhores estruturas do Estado de São Paulo”, enfatizou Wilians.

Agenda atual

O “Esporte Futuro” já conta com atividades em dois ginásios: Maria Paula Bueno (Vila Dias) e Wilson Fernandes de Barros (Tucurão). “Com o lançamento do projeto, esperamos ampliar a demanda e começar a atender em outros locais, como o Ginásio do Mirante e os campos de futebol”, destacou o Secretário. Confira abaixo o cronograma atual de aulas do programa nestas duas praças esportivas.

GINÁSIO DA VILA DIAS

SEGUNDA-FEIRA

08h30 – 10h00 | Judô (Parceria com o projeto Jovem Talento)

14h00 – 15h30 | Judô (Parceria com o projeto Jovem Talento)

18h30 – 19h30 | Ginástica Rítmica Escolinha (Professora Ana Cláudia)

19h30 – 21h30 | Ginástica Rítmica Treinamento (Professora Ana Cláudia)

TERÇA-FEIRA

18h00 – 19h00 | Judô 6 e 7 anos (Voluntariado – Sensei Antonio)

19h30 – 21h00 | Judô 8 a 14 anos (Voluntariado – Sensei Antonio)

QUARTA-FEIRA

18h30 – 19h30 | Ginástica Rítmica Escolinha (Professora Ana Cláudia)

19h30 – 21h30 | Ginástica Rítmica Treinamento (Professora Ana Cláudia)

QUINTA-FEIRA

08h00 – 09h30 | Judô (Parceria com o projeto Jovem Talento)

14h00 – 15h30 | Judô (Parceria com o projeto Jovem Talento)

18h00 – 19h00 | Judô 6 e 7 anos (Voluntariado – Sensei Antonio)

19h30 – 21h00 | Judô 8 a 14 anos (Voluntariado – Sensei Antonio)

SEXTA-FEIRA

18h30 – 20h00 | Ginástica Rítmica Treinamento (Professora Ana Cláudia)

GINÁSIO DO TUCURÃO

TERÇA-FEIRA

14h00 – 16h00 | Vôlei Escolinha (Professor Alex Lucon)

16h00 – 18h00 | Vôlei sub18 Feminino (Professor Alex Lucon)

18h00 – 19h30 | Judô Escolinha (Voluntariado – Sensei Renato)

19h30 – 21h00 | Judô Treinamento (Voluntariado – Sensei Renato)

QUARTA-FEIRA

18h00 – 20h00 | Tênis de Mesa Escolinha (Voluntariado – Professora Cátia Silva e Filipe Manara)

QUINTA-FEIRA

14h00 – 16h00 | Vôlei Escolinha (Professor Alex Lucon)

16h00 – 18h00 | Vôlei sub18 Feminino (Professor Alex Lucon)

18h00 – 19h00 | Judô Escolinha (Voluntariado – Sensei Renato)

19h00 – 20h00 | Judô Treinamento (Voluntariado – Sensei Renato)

SEXTA-FEIRA

16h00 – 18h00 | Tênis de Mesa Escolinha (Voluntariado – Professora Cátia Silva e Filipe Manara)

19h00 – 21h00 | Handebol Treinamento (Professor Gilmar Machado)

Como se inscrever

Os interessados em participar do Esporte Futuro devem realizar o cadastro e podem retirar o arquivo de duas formas.

Online

Acesse a “Ficha de Cadastro” através do seguinte link: https://drive.google.com/file/d/1jU_OrWMlpxcnkZva-_7pNDp3Vv5FPjZA/view

Imprima o arquivo, siga as instruções e preencha os dados necessários e que aparecem nas páginas 1 e 2. Na página 3 está apenas a relação de documentos necessários para a inscrição e que deverão ser levados à Secretaria de Esporte. Na segunda página, cole a foto 3×4 no espaço solicitado. O número de registro, a inscrição na modalidade e o núcleo não precisam ser preenchidos, pois são itens que serão adicionados pela equipe da Secretaria de Esporte após o cadastro do aluno. Apresente o material na Secretaria de Esporte e aguarde que o aluno seja chamado para a próxima etapa.

Presencial

Se dirija até a Secretaria de Esporte, situada na Rodovia Deputado Nagib Chaib, nº 460, no Morro Vermelho. No local, será orientado quanto ao preenchimento da ficha.

Documentação

Nos dois casos é necessária a apresentação de cópia dos seguintes documentos: versão atualizada da carteira de vacinação contra covid-19 (para pessoas com idade igual ou maior de 12 anos), duas fotos 3×4 recente, RG, CPF ou CNH, Carteira Geral de Vacinação, Cartão do SUS, comprovante de residência (constar rua, nº, bairro, CEP e cidade) e atestado médico original. Para aqueles que não completaram 18 anos, a lista de documentos obrigatórios é complementada com a necessidade de cópia do RG, do CPF ou da CNH e do comprovante de endereço do pai ou maior responsável.

Atestado médico

Para participar das atividades é necessária também a apresentação de atestado médico, confirmando a condição do aluno em praticar atividades físicas. Caso a família não tenha acesso a um exame particular, não tem problema. Em parceria com a Secretaria de Saúde, o Esporte disponibiliza o agendamento de exame com um médico do CEM (Centro de Especialidades Médicas), que ocorre semanalmente.