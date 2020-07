Secretaria de Esportes de Pedreira e Programa NG Esportes estão homenageando os Destaques do Esporte

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira e o Programa NG Esportes estão homenageando os esportistas que se destacaram em suas modalidades nos últimos 20 anos, com a entrega do troféu “Destaque do Esporte”.

Segundo informaram o secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato e o apresentador Howard de Oliveira Santos Filho (Barbudinho), o Programa NG Esportes está comemorando 20 anos de sucesso na grade de programação do Sistema Regional de Televisão (SRTV).

“Iniciamos as nossas homenagens no mês de junho, sempre aos finais de semana, com todos os cuidados devido à pandemia, com o distanciamento correto, número reduzido de pessoas em lugar extremamente arejado, álcool em gel e uso de máscaras. Agora, a Secretaria Municipal de Esportes está homenageando os destaques esportivos de todas as categorias”, enfatizaram o apresentador Barbudinho e o secretário Municipal Patão.

O Programa NG Esportes é apresentado no Sistema Regional de Televisão (SRTV) as segundas e quartas-feiras, às 18h30, e aos sábados, às 12h30.