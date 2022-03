Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo apresenta “Calendário Regional de Competições”

O secretário municipal de Esportes e Lazer de Pedreira, Valdir Carlos Volpato, esteve na terça-feira, 15 de março, participando na cidade de Campinas, de reunião promovida pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, para apresentação do Calendário Regional de Competições.

Durante o encontro, os coordenadores de esportes do Estado de São Paulo, professora Simone e professor Maurício, apresentaram aos secretários e diretores municipais das cidades da região, todas as competições que estarão sendo promovidas durante o ano de 2022.

Segundo informou o secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato, Pedreira confirmou participação nos Jogos da Juventude e dos Jogos do Idoso. “Nossas equipes e atletas já estão em treinamento para bem representar a cidade nestas importantes competições do Governo do Estado de São Paulo”, destacou o secretário Patão.