Secretaria de Esportes e Lazer agenda reunião para apresentar o “Calendário Esportivo de 2024”

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, estará promovendo na quinta-feira, 07 de março, a partir das 19 horas, nas dependências do Auditório da ACEP – Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, reunião com os dirigentes esportivos de Futebol de Campo e de Futebol de Salão, para apresentar o “Calendário Esportivo de 2024”, além de entregar as fichas de inscrição para as competições.

Segundo informou o Secretário Municipal Valdir Carlos Volpato, o “Calendário” já foi aprovado pela Prefeito Fábio Polidoro e agora será lançado para os dirigentes esportivos. “Esperamos contar com a presença de todos os representantes das equipes de Futebol de Campo e de Futebol de Salão, para que conheçam os detalhes do Calendário de 2024”, concluiu Patão.

A sede da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira está localizada na Rua Mário Zarpelon, nº 279, no bairro Jardim Triunfo.