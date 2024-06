Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas lamenta morte do ex-jogador de vôlei Pampa

Crédito: Divulgação

Ouro olímpico em Barcelona, ele desenvolvia projeto em Campinas para jovens atletas de 8 a 14 anos

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas (SMEL) lamenta o falecimento, nesta sexta-feira, 7 de junho, do ex-jogador de vôlei e campeão olímpico André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, aos 59 anos. Ele estava internado para tratamento de um câncer linfático.

Pampa desenvolvia em Campinas, com o apoio da SMEL, o Projeto Vôlei de Ouro 4X4, destinado a jovens de 8 a 14 anos, em andamento atualmente na Praça de Esportes Dr. Carlos Andrade Pinto, em Sousas.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, Pampa teve uma importância extremamente relevante no voleibol brasileiro. “Como Campinas tem uma ligação muito forte com o vôlei, lamentamos muito a perda do Pampa, especialmente pelo projeto que desenvolvia em Sousas, o que trazia um pouco de sua identidade à cidade”, disse Vanin.

Pampa foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, primeiro título olímpico do vôlei brasileiro. Além disso, conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos de 1991 e o título da Liga Mundial, em 1993.