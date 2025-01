Secretaria de Esportes e Lazer de Pedreira esteve reunida com os professores do Projeto Pro Esporte

A equipe técnica da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, promoveu no dia 09 de janeiro, nas dependências da Câmara Municipal, reunião com os professores do Projeto Pro Esporte, que oferece aulas gratuitas de várias modalidades esportivas.

Segundo informou o Secretário Municipal Emerson de Godoy, foram debatidos com os professores o Calendário Esportivo do ano de 2025; Eventos e competições em Pedreira e cidades do Estado de São Paulo; Programação com os dias e horários das aulas do Projeto Pro Esporte.

“Em breve estaremos divulgando pela Imprensa e redes sociais da Prefeitura de Pedreira os dias e horários das aulas do Projeto Pro Esporte e como participar das aulas que são ministradas gratuitamente”, destacou na ocasião o Secretário Municipal Emerson de Godoy.