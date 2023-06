Secretaria de Esportes e Lazer iniciou o Campeonato de Futebol de Salão Veteranos 2023

Na quarta-feira, 21 de junho, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, iniciou o Campeonato Municipal de Futebol de Salão 2023, com os jogos da primeira rodada sendo disputados no Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia.

Os resultados foram os seguintes: Vila Cáu 3 a 1 Guerreiros da Fé; Grêmio Choop 2 a 0 Plasnew; Esporte Clube Santa Sofia 5 a 3 Esporte Clube Jardim Andrade.

A segunda rodada está sendo disputada na Quadra de Esportes do Clube Náutico Joaquim Carlos, localizado na Vila São José. A terceira rodada está programada para acontecer no Ginásio de Esportes “Vermelhão”, na quarta-feira, 5 de julho, com os seguintes jogos: 19 horas – Esporte Clube Jardim Andrade x Guerreiros da Fé; 20 horas – Vila Cau x Grêmio Choop; 20h50 – Plasnew x LB2 Sistemas.