Secretaria de Esportes e Lazer inicia torneio de Futsal “Cidade de Pedreira”

O evento iniciou no dia 04 de novembro, e prossegue até 02 de dezembro

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira iniciou no último dia 04 de novembro, e prossegue até 02 de dezembro, o Torneio de Futebol de Salão “Cidade de Pedreira”, nas dependências da Quadra de Esportes “Waldemar Grolla” no Jardim Santa Clara.

“A forma de disputa será eliminatória simples, com as partidas tendo no total 40 minutos, havendo empate no tempo regulamentar o jogo é decidido em cobrança de pênaltis”, destaca o secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.

A primeira rodada foi disputada no dia 04 de novembro, com os seguintes jogos: Real Jaguary 8×4 Plasnew e Império 3×5 Hardes. Na terça-feira, dia 09, foi disputada a segunda rodada do Torneio de Futsal Cidade de Pedreira com os seguintes resultados: Vila Cáu 2×3 Arsenal e Turma do Morro 6×3 Grêmio Choop.

As partidas do Torneio de Futebol de Salão “Cidade de Pedreira” estão sendo disputadas nas noites de terça e quinta-feira, sempre a partir das 19h20, nas dependências da Quadra de Esportes “Waldemar Grolla”, no Jardim Santa Clara.