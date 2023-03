Secretaria de Esportes investe na revitalização de praças esportivas

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer vem investindo na reforma e revitalização das praças esportivas do município. “Nós temos trabalhado para atender todos os bairros e aos poucos nossas equipes de manutenção estão fazendo as melhorias necessárias para que a população possa usufruir melhor desses espaços”, destacou o secretário Flávio Boretti durante visita realizada na quinta-feira, 23.

No bairro Della Rocha II as melhorias na quadra poliesportiva contemplaram troca completa dos alambrados de proteção e também dos refletores em LED. Além de oferecer mais segurança, o ambiente está mais adequado para as práticas esportivas em diferentes períodos.

O campo do bairro também recebeu atenção especial com a troca dos alambrados e instalação de nova iluminação em LED, ação que atendeu a um pedido antigo dos frequentadores do espaço.

No bairro Flávio Zacchi, a pasta fez a instalação de iluminação em LED para oferecer mais segurança para a região e também permitir o uso do espaço em horário noturno.