Secretaria de Finanças anuncia entrega de carnês do ISSQN e TLF em Artur Nogueira

Moradores devem ficar atentos aos prazos de vencimento; segunda via já está disponível no site da Prefeitura

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Finanças, informa que os carnês de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) das inscrições municipais de Autônomos e as Taxas de Licença de Funcionamento 2022 – Empresas, Ambulantes, Autônomos já estão na agência dos Correios para serem distribuídas.

A pasta destaca que o vencimento da primeira parcela do ISSQN – Autônomo está programado para 10 de março, já as Taxas de Licença de Funcionamento 2022 – Empresas, Ambulantes e Autônomos vencerão em 31 de março. As empresas que possuem também a Taxa de Horário Especial deverão realizar o pagamento até o dia 30 de junho de 2022.

Caso os moradores não recebam os carnês pelos Correios até a data próxima ao vencimento, os mesmos deverão emitir a segunda via pelo site da Prefeitura. Basta acessar o link (https://arturnogueiramun.presconinformatica.com.br/segundaViaISS.jsf?faces-redirect=true&tipo=ATUALIZADO), de preferência pelos navegadores Mozila ou Chrome.

Outras informações podem ser obtidas via Lançadoria pelo telefone (19) 3827-9700, nos ramais 9716, 9733 e 9744.